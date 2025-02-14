Могла бы произойти радиационная авария. Что известно о последствиях атаки РФ на ЧАЭС

Из-за атаки дрона на Чернобыльскую АЭС могла бы произойти радиационная авария. Для этого дрон должен был бы попасть метров 15 в сторону.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Государственного агентства по управлению зоны отчуждения Григория Ищенко во время брифинга.
"Последствия могли быть катастрофические. Если бы дрон попал метров 15 в сторону, над старым укрытием, то была бы радиационная авария", - констатировал он
По словам Ищенко, сейчас ситуация контролируется, ликвидируется возгорание.
"Мы контролируем полностью ситуацию и под аркой возле объекта укрытия и вокруг. Наши подразделения контролируют полностью радиационную безопасность. В 4 утра был создан штаб и работает сейчас, разработан план мероприятий, все службы задействованы в этом процессе", - рассказал он.
Ищенко еще раз подчеркнул, что из-за атаки российского дрона пострадавших нет, как нет и никакой радиационной утечки.
14 февраля РФ атаковала ударным дроном укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Беспилотник был с фугасной боевой частью.
Почти сразу в Минэнерго констатировали, что последствия от пробития саркофага Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) будут зависеть от силы удара и взрыва.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что дрон РФ, который атаковал саркофаг на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров. Его не удалось зафиксировать радарам.
Уже позже СБУ показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС 14 февраля. Оккупанты атаковали станцию дроном типа "Шахед".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.