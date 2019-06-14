Могерини заявила об успешном сдерживании РФ

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

Введение ЕС санкций ограничило активность РФ

Введение Европейским союзом санкций в отношении России смогло ограничить ее активность. Соответствующая оценка содержится докладе о реализации глобальной внешнеполитической стратегии ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на документ.

Документ подготовлен верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"Мы смогли ограничить напористую деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Могерини заявляла, что в ближайшие недели Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

Ранее послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма. Официальное продление санкций ожидается в течение ближайших недель. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.

На саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля этого года.