В ЕС согласовали продление "крымских" санкций против России

Фото: флаги ЕС (csamir.com)

Решение принято на уровне послов

Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против Российской федерации за аннексию Крыма. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По данным журналиста, официальное продление санкций ожидается в течение ближайших недель. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.

Напомним, Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

Как сообщало РБК-Украина, после ужесточения международных санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма порты временно оккупированного полуострова и РФ, которые находятся в черноморском бассейне, в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн. российских рублей.