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В ЕС согласовали продление "крымских" санкций против России

Новости » Политика    12.06.2019 - 11:53
В ЕС согласовали продление "крымских" санкций против России
Фото: флаги ЕС (csamir.com)

Решение принято на уровне послов

Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против Российской федерации за аннексию Крыма. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По данным журналиста, официальное продление санкций ожидается в течение ближайших недель. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.

В ЕС согласовали продление &quot;крымских&quot; санкций против России

Напомним, Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

Как сообщало РБК-Украина, после ужесточения международных санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма порты временно оккупированного полуострова и РФ, которые находятся в черноморском бассейне, в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн. российских рублей.

 

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