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Могеріні заявила про успішне стримування РФ

Новини » Політика    14.06.2019 - 19:57
Могеріні заявила про успішне стримування РФ
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

Введення ЄС санкцій обмежило активність РФ

Введення Європейським союзом санкцій щодо Росії обмежило її активність. Відповідна оцінка міститься доповіді про реалізацію глобальної зовнішньополітичної стратегії ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на документ.

Документ підготовлений верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федерикой Могеріні.

"Ми змогли обмежити наступальну діяльність Росії, одночасно співпрацюючи з нею з широкого кола міжнародних питань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Могеріні заявляла, що в найближчі тижні Європейський союз продовжить вивчати можливість введення санкцій проти Росії через видачі паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

Раніше посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти Російської Федерації анексію Криму. Офіційне продовження санкцій очікується протягом найближчих тижнів. Санкції передбачають заборону на інвестиції на територію півострова протягом наступного року.

На саміті ЄС 20-21 червня в Брюсселі буде узгоджена стратегічна порядок денний Євросоюзу на період з 2019 по 2024 роки і вирішено питання про чергове продовження санкцій проти РФ, термін яких закінчується 31 липня цього року.

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Теми: Санкції проти РФ
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