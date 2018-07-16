Могерини заявила, что США остаются друзьями ЕС

Могерини подчеркнула, что ЕС считает США близкими друзьями и партнерами

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заверила, что Соединенные Штаты остаются друзьями Евросоюза. Об этом она сказала перед встречей глав МИД Евросоюза, передает агентство АР.

Так, по словам Могерини, изменения в администрации "не меняют дружбу между странами и народами". При этом в воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил, что Евросоюз является врагом Штатов, учитывая то, что происходит между странами в сфере торговли.

"Мы уверены, мы считаем друзьями и партнерами Соединенные Штаты, близкими друзьями и партнерами. Мы всегда будем так считать", - подчеркнула Могерини.

Напомним, в понедельник перед встречей президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в центре Хельсинки (Финляндия) продолжаются акции протеста. В частности, присутствующие протестуют против политики обоих президентов. Также присутствует баннер, на котором указано требование прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Отметим, что на месте проведения акции собрались около 2,5 тыс. человек, однако большинство из них туристы.

Подчеркнем, ранее Трамп заявил, что отношения США-Россия никогда не были хуже из-за многолетнего безрассудства предыдущего руководства Штатов.