Могеріні заявила, що США залишаються друзями ЄС

Могеріні підкреслила, що ЄС вважає США близькими друзями і партнерами

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні запевнила, що Сполучені Штати залишаються друзями Євросоюзу. Про це вона сказала перед зустріччю глав МЗС Євросоюзу, передає агентство АР.

Так, за словами Федеріки Могеріні, зміни в адміністрації "не змінюють дружбу між країнами і народами". При цьому в неділю американський лідер Дональд Трамп заявив, що Євросоюз є ворогом Штатів, з огляду на те, що відбувається між країнами у сфері торгівлі.

"Ми впевнені, ми вважаємо друзями і партнерами Сполучені Штати, близькими друзями і партнерами. Ми завжди будемо так вважати", - підкреслила Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, в понеділок перед зустріччю президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна в центрі Гельсінкі (Фінляндія) тривають акції протесту. Зокрема, присутні протестують проти політики обох президентів. Також присутній банер, на якому вказана вимога припинити незаконну окупацію Криму.

Відзначимо, що на місці проведення акції зібралися близько 2,5 тис. чоловік, проте більшість з них туристи.

Підкреслимо, раніше Трамп заявив, що відносини США-Росія ніколи не були гіршими через багаторічну нерозсудливість попереднього керівництва Штатів.