В ЕС хотят услышать от Пристайко планы проведения реформ, - Могерини

В ЕС хотят услышать от министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко информацию о ходе реформ, проводимых новым украинским правительством. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге.

Кроме того, по ее словам, Евросоюз и международное сообщество должны продолжать поддерживать реформы и территориальную целостность Украины.

"Важно, что мы сегодня принимаем министра иностранных дел Украины. Сегодня важно поддерживать внимание Евросоюза и международного сообщества к этому (государству Украина, - ред.). Евросоюз больше поддерживает реформы в Украине, а также территориальную целостность и суверенитет страны", - заявила высокий представитель ЕС.

Напомним, Пристайко сегодня примет участие в заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, посвященному ситуации на Донбассе в контексте российской агрессии и усилий Украины по реализации минских договоренностей.

РБК-Украина сообщало, что в Брюсселе поддержали "формулу Штайнмайера". В ЕС поддержали работу контактной группы в Минске, а также усилия, направленные на встречу в нормандском формате.