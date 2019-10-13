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Пристайко примет участие в заседании Комитета Европарламента, посвященному Донбассу

Новости » Политика    13.10.2019 - 17:22
Пристайко примет участие в заседании Комитета Европарламента, посвященному Донбассу
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко 14 октября посетит с рабочим визитом Брюссель и Люксембург

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 14 октября примет участие в заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, посвященному ситуации на Донбассе в контексте российской агрессии и усилий Украины по реализации минских договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Заседание пройдет в Брюсселе (Бельгия). В рамках визита Пристайко проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов Европейского союза и высокопоставленными должностными лицами ЕС.

Также Пристайко завтра посетит Люксембург, где на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" по приглашению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской Комиссии Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС.

Украинский министр проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандском формате".

Напомним, в Брюсселе поддержали "формулу Штайнмайера". В ЕС поддержали работу контактной группы в Минске, а также усилия, направленные на встречу в нормандском формате.

Добавим, председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что альянс поддерживает усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера".

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