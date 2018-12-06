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Могеріні запросила Клімкіна у Бюссель на засідання міністрів закордонних справ ЄС

Новини » Політика    06.12.2018 - 12:49
Могеріні запросила Клімкіна у Бюссель на засідання міністрів закордонних справ ЄС
Фото: Павло Клімкін та Федеріка Могеріні (mfa.gov.ua)

Під час засідання буде обговорюватися агресія Росії в морі

Міністри закордонних справ Євросоюзу запросили главу МЗС України Павла Клімкіна на своє засідання для обговорення допомоги Україні у протидії агресії Росії в Азовському та Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема, в італійському Мілані на полях 25 Міністерського засідання ОБСЄ Клімкін зустрівся з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні.

"З метою обговорення подальших спільних дій Високий представник запросила Клімкіна взяти участь у заходах в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 10 грудня у Брюсселі", - зазначили у прес-службі.

Клімкін також повідомив Могеріні про докази того, що дії Росії у Керченській протоці були спланованим актом агресії проти України. Внаслідок цього загострилась безпекова ситуація в Чорному і Азовському морях.

Також сторони торкнулися теми ситуації на Донбасі та перспективи введення миротворчої місії ООН задля імплементації мінських домовленостей.

"На порядку денному зустрічі серед іншого перебували шляхи подальшого вдосконалення санкційної політики проти Росії за підрив територіальної цілісності та суверенітету України, а також питання підтримки з боку ЄС реформ у секторі безпеки і оборони України та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - резюмували в МЗС.

Могеріні запросила Клімкіна у Бюссель на засідання міністрів закордонних справ ЄС

Нагадаємо, нещодавно Україна направила підписантам Будапештського меморандуму вимогу почати термінові консультації з метою примусити Росію припинити агресію та дотримуватися умов підписаного нею міжнародного документа.

Додамо 10 грудня у Брюсселі Міністри закордонних справ ЄС розглянуть також введення санкцій проти дев'яти осіб, причетних до організації "виборів" на Донбасі 11 листопада.

Україна вимагає розпочати консультації з підписантами Будапештського меморандуму Могеріні обговорить з Клімкіним і Лавровим напад у Керченській протоці
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