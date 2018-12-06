Росія має повернути українських моряків до Різдва, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер зазначив, що це стало би жестом доброї волі Росії перед зимовими святами

Російська Федерація повинна повернути захоплених українських моряків до Різдва або Нового року. Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Волкер зазначив, що США розглядають посилення тиску на РФ у зв'язку із затриманням українських моряків, але висловив сподівання, що Росія негайно поверне усіх затриманих до зимових свят.

"Вони мають звільнити моряків. Зробити це як жест доброї волі перед Різдвом, перед Новим роком, повернути моряків додому, повернути судна... Їх безпідставно атакували у відкритих водах, заарештували. Вони (росіяни, - ред.) мають вдатися до деескалації ситуації та повернути їх", - сказав Волкер.

Також він наголосив, що світ не повинен забувати про моряків, "щоб увага залишалася прикутою до їхньої долі".

"Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо. А також маємо демонструвати, що ми об'єднані у протистоянні Росії, що ми не збираємося просто з цим змиритися", - підкреслив Волкер.

Він додав, що Держдеп США вирішить, як далеко необхідно рухатися в цьому аспекті. При цьому закликав Росію до діалогу з Україною.

"Росія має відновити діалог з Україною на базі Договору 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Території обох країн входять до Азовського моря. Обидві країни мають право та потребу виористовувати море для руху транспорту. І Росія має до цього повернутися", - зазначив він.

Волкер резюмував, що після вирішення цього питання сторони за участю спецпредставника Держдепу, мають повернутися до "ширшої розмови про те, як покласти край конфлікту в Східній Україні".

Росія має повернути українських моряків до Різдва – Курт Волкер @SpecRepUkraine pic.twitter.com/Ju5JAXOT75 — Голоc Амepики (@chastime) 5 грудня 2018 р.

Нагадаємо, Курт Волкер також зазначив, що в зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці Російські банки можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT.