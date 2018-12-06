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Могеріні закликала РФ звільнити українських моряків

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 15:32
Могеріні закликала РФ звільнити українських моряків
Фото: Федеріка Могеріні (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)

Також глава дипломатії ЄС закликала Росію повернути Україні захоплені судна

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні закликала Росію звільнити затриманих українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Зокрема, у Мілані (Італія) під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, Могеріні також закликала Росію повернути Україні пошкоджені кораблі.

"Ми закликаємо всі сторони продемонструвати стриманість, щоб досягти негайної деескалації. І ми закликаємо Росію звільнити затримані кораблі, їхні екіпажі й обладнання без умов і негайно", - заявила Могеріні.

Глава дипломатії ЄС також підкреслила, що дії Росії в Керченській протоці є порушенням усіх принципів ОБСЄ. Також вона зачявила про підтримку Євросоюзом "дипломатичних методів вирішення конфлікту на Сході України".

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія повинна відпустити захоплених моряків Військово-морських сил України до Різдва або до Нового року.

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