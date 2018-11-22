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Могерини призвала наказать ответственных за убийство Хашкаджи

Новости » Политика    22.11.2018 - 23:57
Могерини призвала наказать ответственных за убийство Хашкаджи
Фото: Федерика Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Однако Могерини выступает против смертной казни

Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могеринни призвала привлечь к ответственности всех лиц, имеющих причастность к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время пресс-конференции с главой МИД Турции Могерини заявила, что все лица, имеющие причастность к этому преступлению, должны понести ответственность

"Для нас ответственность совершенно не означает месть", - отметила Верховный представитель ЕС.

Она заявила, что ЕС выступает категорически против применения смертной казни в любой форме. Также Могерини добавила, что до сих пор не было проведено заслуживающего доверия и прозрачного расследования, однако ЕС ожидает именно такое расследование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Франция ввела санкции против 18 граждан Саудовской Аравии за убийство Хашкаджи. В МИД заявили, что преступление противоречит свободе прессы и основным правам.

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Новости Украины МогериниДжамаль Хашкаджи
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