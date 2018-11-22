Могерини призвала наказать ответственных за убийство Хашкаджи

Фото: Федерика Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Однако Могерини выступает против смертной казни

Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могеринни призвала привлечь к ответственности всех лиц, имеющих причастность к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время пресс-конференции с главой МИД Турции Могерини заявила, что все лица, имеющие причастность к этому преступлению, должны понести ответственность

"Для нас ответственность совершенно не означает месть", - отметила Верховный представитель ЕС.

Она заявила, что ЕС выступает категорически против применения смертной казни в любой форме. Также Могерини добавила, что до сих пор не было проведено заслуживающего доверия и прозрачного расследования, однако ЕС ожидает именно такое расследование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Франция ввела санкции против 18 граждан Саудовской Аравии за убийство Хашкаджи. В МИД заявили, что преступление противоречит свободе прессы и основным правам.