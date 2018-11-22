Франция ввела санкции против 18 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

В МИД заявили, что преступление противоречит свободе прессы и основным правам

В Министерстве инностранных дел Франции заявили о введении санкций в отношении 18 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В МИД заявили, что преступление противоречит свободе прессы и основным правам.

Ранее РБК-Украина писало, что в распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В Госдепартаменте США заявили, что правительство США не заключил окончательного вывода о том, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что расследование дела убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должно быть международным.

Кроме того, 17 ноября, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни будет опубликован полный отчет по расследованию убийства Хашкаджи.