ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Країни ЄС можуть заборонити судам РФ з Криму або Азова заходити в свої порти, - Волкер

Новини » Політика    06.12.2018 - 11:05
Країни ЄС можуть заборонити судам РФ з Криму або Азова заходити в свої порти, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Європейські союзники США можуть заборонити російським суднам заходити в європейські порти

Європейські союзники США можуть заборонити російським судам, які прибувають з окупованого РФ Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти. Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Волкера, США і їхні західні союзники розглядають ряд варіантів, щоб не допустити нових проявів "одностороннього контролю Росії в загальних водах Азовського моря".

"Ми не приймаємо і не погодимося з заявленої Росією анексією Криму", - сказав він.

Волкер заявив, що європейські союзники США можуть заборонити російським судам, що прибувають з Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти. Він нагадав, що з такою пропозицією нещодавно виступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр - генеральний секретар правлячого Християнсько-демократичного союзу Німеччини, яка може стати наступником канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер заявив, що США і Європа можуть посилити санкції проти РФ за захоплення українських моряків і кораблів поблизу Керченської протоки.

Держдеп закликав владу РФ звільнити українських моряків і загрожує наслідками. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив, що РФ повинна відпустити українських моряків і повернути кораблі, інакше їх чекають "наслідки і біль".

В Євросоюзі представили план боротьби з російської дезінформацією перед виборами У партії Меркель вимагають "потужної відповіді" ЄС та НАТО на дії Росії в Азовському морі
Новини України ЕвросоюзКурт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся