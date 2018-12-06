Країни ЄС можуть заборонити судам РФ з Криму або Азова заходити в свої порти, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Європейські союзники США можуть заборонити російським суднам заходити в європейські порти

Європейські союзники США можуть заборонити російським судам, які прибувають з окупованого РФ Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти. Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Волкера, США і їхні західні союзники розглядають ряд варіантів, щоб не допустити нових проявів "одностороннього контролю Росії в загальних водах Азовського моря".

"Ми не приймаємо і не погодимося з заявленої Росією анексією Криму", - сказав він.

Волкер заявив, що європейські союзники США можуть заборонити російським судам, що прибувають з Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти. Він нагадав, що з такою пропозицією нещодавно виступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр - генеральний секретар правлячого Християнсько-демократичного союзу Німеччини, яка може стати наступником канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер заявив, що США і Європа можуть посилити санкції проти РФ за захоплення українських моряків і кораблів поблизу Керченської протоки.

Держдеп закликав владу РФ звільнити українських моряків і загрожує наслідками. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив, що РФ повинна відпустити українських моряків і повернути кораблі, інакше їх чекають "наслідки і біль".