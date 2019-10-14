Могерини одобрила представленный Пристайко план урегулирования на Донбассе

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил своим европейским коллегами в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования на Донбассе. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на Донбассе", - сказала Могерини.

Кроме того, она отметила, что Совет ЕС увидел "позитивное развитие" ситуации.

"Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его… Мы подтвердили украинскому министру приверженность Европейского союза поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины, а также приверженность поддержать повестку реформ", - добавила политик.

Напомним, Вадим Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" и обсудил с ними подготовку к нормандской встречи.