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Могеріні схвалила представлений Пристайко план врегулювання на Донбасі

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Могеріні заявила, що Пристайко представив європейськими колегами "задовільний план" врегулювання на Донбасі

Глава дипломатії Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко представив своїми європейськими колегами в Люксембурзі "задовільний план" врегулювання на Донбасі. Про це вона заявила на прес-конференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ 28 країн спільноти у Брюсселі.

"Ми побачили від нього досить всеосяжний план і, я б навіть сказала, задовільну картину планів, які є в уряду щодо реформ, а також щодо того, як вирішувати конфлікт на Донбасі", - сказала Могеріні.

Крім того, вона зазначила, що Рада ЄС побачила "позитивний розвиток" ситуації.

"Ми побачили деякий позитивний розвиток і хочемо підтримати його... Ми підтвердили українському міністру прихильність Європейського союзу підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, а також прихильність підтримати порядок реформ", - додала політик.

Нагадаємо, Вадим Пристайко взяв участь в міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС" і обговорив з ними підготовку до нормандської зустрічі.

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