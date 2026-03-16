Моджтаба Хаменеї виступив зі зверненням після того, як Трамп заявив, що він мертвий

Згідно з повідомленням, у своєму зверненні він закликав посадовців залишатися на своїх посадах і продовжувати роботу відповідно до раніше визначених директив.

"Цим я оголошую, що на даний момент жоден з них не потребує поновлення свого призначення. Дуже важливо, щоб вони продовжували свою роботу відповідно до директив, отриманих за життя аятолли Хаменеї", - йдеться в заяві нового Верховного лідера Ірану.

Хаменеї, якого 8 березня обрали наступником батька, досі не з’являвся на публіці. З моменту призначення його не бачили на відео чи фотографіях.