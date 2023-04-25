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Модуль японской компании совершил посадку на Луну, но с ним потеряли связь

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Вторник 25 апреля 2023 21:25
Модуль японской компании совершил посадку на Луну, но с ним потеряли связь Иллюстративное фото: модуль японской компании совершил посадку на Луну, но с ним потеряли связь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Японская компания ispace сумела совершить посадку своего модуля Hakuto-R на Луну. Но восстановить с ним связь не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию.

На трансляции можно было заметить, что модуль приближался к поверхности луны со снижением скорости. На последнем участке снижения скорости с модулем пропала видеосвязь, как и ожидалось ранее.

Но, согласно показателям телеметрии, которые вывели на экран, скорость его снижения при достижении нулевой высоты составляла всего 2 км/ч. В итоге восстановить связь с ним так и не удалось.

Стоит заметить, что посадочный модуль Hakuto-R стартовал в декабре 2022 года на ракете SpaceX Falcon 9. С начала операции модуль послал множество изображений с орбиты.

Напомним, сегодня, 25 апреля, днем стало известно, что Hakuto-R хотели прилунить в 19:40 по киевскому времени.

Также мы писали, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX недавно осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship.

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