Модуль японской компании совершил посадку на Луну, но с ним потеряли связь

Японская компания ispace сумела совершить посадку своего модуля Hakuto-R на Луну. Но восстановить с ним связь не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию .

На трансляции можно было заметить, что модуль приближался к поверхности луны со снижением скорости. На последнем участке снижения скорости с модулем пропала видеосвязь, как и ожидалось ранее.

Но, согласно показателям телеметрии, которые вывели на экран, скорость его снижения при достижении нулевой высоты составляла всего 2 км/ч. В итоге восстановить связь с ним так и не удалось.

Стоит заметить, что посадочный модуль Hakuto-R стартовал в декабре 2022 года на ракете SpaceX Falcon 9. С начала операции модуль послал множество изображений с орбиты.