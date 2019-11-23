Модуль NASA пробурил скважину на Марсе

Модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться на несколько сантиметров на поверхность планеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Сообщается, что модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу.

В прошлый раз операция не удалась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса. В частности, отдача при бурении уравновешивалась и установке не удавалось продвинуться вглубь. Стены скважины при этом слишком сильно расширялись.

Напомним, в США во время испытаний SpaceX ракеты Starship, на которой планируют осуществлять полеты на Марс, произошел взрыв. Сообщается, что целью испытания было выявление максимально допустимого уровня давления в системах. В результате взрыва от ракеты отделились некоторые элементы конструкции, хотя сам корабль полностью не был разрушен.

В сентябре SpaceX презентовала ракету Starship, которая способна перевозить 100 человек и более 100 тонн багажа. По словам Маска, новый космический корабль должен был совершить испытательный в ближайшие несколько месяцев. Корабль планировали поднять на высоту 19,8 тыс. километров и вернуть обратно на Землю.