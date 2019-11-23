Модуль NASA пробурив свердловину на Марсі

Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися на кілька сантиметрів на поверхню планети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Повідомляється, що модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса. Зокрема, віддача при бурінні врівноважувалася і установці не вдавалося просунутися вглиб. Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.

Нагадаємо, у США під час випробувань SpaceX ракети Starship, на якій планують здійснювати польоти на Марс, стався вибух. Повідомляється, що метою випробування було виявлення максимально допустимого рівня тиску в системах. В результаті вибуху від ракети відокремилися деякі елементи конструкції, хоча сам корабель повністю не був зруйнований.

У вересні SpaceX презентувала ракету Starship, яка здатна перевозити 100 чоловік і більше 100 тонн багажу. За словами Маска, новий космічний корабель повинен був здійснити випробувальний в найближчі кілька місяців. Корабель планували підняти на висоту 19,8 тис. кілометрів і повернути назад на Землю.