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Модуль NASA пробурив свердловину на Марсі

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 23:01
Модуль NASA пробурив свердловину на Марсі
Фото: NASA (flickr.com/Oliver Hine)

Модуль InSight відновив роботу бурової установки HP3

Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися на кілька сантиметрів на поверхню планети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Повідомляється, що модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса. Зокрема, віддача при бурінні врівноважувалася і установці не вдавалося просунутися вглиб. Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.

Нагадаємо, у США під час випробувань SpaceX ракети Starship, на якій планують здійснювати польоти на Марс, стався вибух. Повідомляється, що метою випробування було виявлення максимально допустимого рівня тиску в системах. В результаті вибуху від ракети відокремилися деякі елементи конструкції, хоча сам корабель повністю не був зруйнований.

У вересні SpaceX презентувала ракету Starship, яка здатна перевозити 100 чоловік і більше 100 тонн багажу. За словами Маска, новий космічний корабель повинен був здійснити випробувальний в найближчі кілька місяців. Корабель планували підняти на висоту 19,8 тис. кілометрів і повернути назад на Землю.

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