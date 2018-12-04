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Модрич хочет завершить карьеру в "Реале"

Новости » Спорт    04.12.2018 - 10:25
Модрич хочет завершить карьеру в "Реале"
Фото: Лука Модрич (realmadrid.com)

Обладатель "Золотого мяча-2018" счастлив в мадридском клубе

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич после вручения ему "Золотого мяча" по итогам 2018 года рассказал о планах на будущее. Футболиста цитирует Marca. 

"У меня осталось еще два года по контракту с "Реалом", надеюсь, что будет еще один. Клуб очень хорошо относится ко мне, и я бы хотел завершить свою карьеру в "Реале". Моя семья хорошо чувствует себя здесь, хочу продолжать наслаждаться футболом в этом великом клубе. Гризманн и Мбаппе поздравили меня с победой. Для меня это был год мечты", - сказал хорватский хавбек. 

Модрич вместе с "Реалом" в 2018 году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира-2018 и был признан лучшим футболистом турнира.

Также 33-летний хорват был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА, лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2017/18, а также лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.

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