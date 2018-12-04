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Модріч хоче завершити кар'єру в "Реалі"

Новини » Спорт    04.12.2018 - 10:25
Модріч хоче завершити кар'єру в "Реалі"
Фото: Лука Модріч (realmadrid.com)

Володар "Золотого м'яча-2018" щасливий в мадридському клубі

Півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч після вручення йому "Золотого м'яча" за підсумками 2018 року розповів про плани на майбутнє. Футболіста цитує Marca.

"У мене залишилося ще два роки за контрактом з "Реалом", сподіваюся, що буде ще один. Клуб дуже добре ставиться до мене, і я б хотів завершити свою кар'єру в "Реалі". Моя сім'я добре почуває себе тут, хочу продовжувати насолоджуватися футболом в цьому великому клубі. Грізманн і Мбаппе привітали мене з перемогою. Для мене це був рік мрії", - сказав хорватський хавбек.

Модріч разом з "Реалом" у 2018 році в третій раз поспіль виграв Лігу чемпіонів. Зі збірною Хорватії він дійшов до фіналу чемпіонату світу-2018 і був визнаний кращим футболістом турніру.

Також 33-річний хорват був визнаний кращим футболістом минулого сезону за версією УЄФА, кращим півзахисником Ліги чемпіонів сезону-2017/18, а також кращим гравцем 2018 року за версією ФІФА.

Золотий м'яч-2018. Модріч перервав 10-річну гегемонію Мессі і Роналду Екс-півзахисник "Реала" ван дер Варт оголосив про завершення кар'єри
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