Модний лайфхак від дружини Решетніка: з чим носити довгі шорти

Який "лук" обрала дружина Решетніка

Сорочка помаранчевого кольору

Центральний елемент образу - вільна сорочка яскравого помаранчевого кольору. Вона зав'язана спереду вузлом на талії, що є популярним прийомом для створення невимушеного та літнього образу, а також добре підкреслює талію. Яскравий колір сорочки надає образу свіжості та динамічності.

Образ Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шорти

До сорочки підібрані довгі шорти оливкового відтінку. Це класичний вибір для літнього гардероба, який добре поєднується з яскравими кольорами верху і практичний для подорожей з дітьми. Шорти мають вільний крій, що забезпечує комфорт.

Христина Решетнік показала, що носити влітку 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шльопанці на плоскій підошві

На ногах - відкриті коричневого кольору. Таке взуття ідеально підходить для літнього відпочинку, забезпечуючи комфорт під час ходьби.

Сумка через плече

Доповнити лук Христина Решетнік вирішила сумкою крос-боді через плече, що є зручним варіантом для подорожей, оскільки дає змогу тримати найнеобхідніше під рукою і звільняє руки.

Дружина телеведучого обрала практичні та комфортні речі, які мають стильний вигляд і підкреслюють літній настрій. Поєднання яскравого помаранчевого з нейтральним хакі має дуже вдалий вигляд. Цей образ ідеально підходить для літніх прогулянок, екскурсій і повсякденного відпочинку.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як повторити образ Христини Решетнік

Повторити цей образ досить легко, оскільки він складається з базових, але актуальних речей. Ось покрокова інструкція, як зібрати схожий лук.

1. Основа образу: сорочка + шорти

Сорочка

Колір: шукайте сорочку яскравого, насиченого помаранчевого кольору. Це ключовий елемент, що задає настрій.

Матеріал: вибирайте легкі, "дихаючі" тканини, які ідеально підходять для літа: льон, бавовна, віскоза або сумішеві тканини з їхнім вмістом. Важливо, щоб тканина була трохи "м'ятою" або розслабленою, а не жорсткою.

Крій: вибирайте сорочку вільного, можливо оверсайз крою. Не беріть приталену.

Як носити: зав'яжіть її спереду на вузол так, щоб було видно трохи талії або верх шортів. Ви можете розстебнути кілька верхніх ґудзиків для більш розслабленого вигляду.

Дружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шорти

Колір: вибирайте шорти в нейтральних відтінках, що гармоніюють з помаранчевим: хакі, оливковий, бежевий, пісочний, темно-сірий або навіть чорний. У варіанті на фото - це хакі / оливкові.

Матеріал: бавовна, льон.

Крій: шорти мають бути вільного, розслабленого крою. Можливо, трохи подовжені або до середини стегна. Уникайте обтислих джинсових шортів. Це можуть бути шорти-бермуди, карго-шорти або просто шорти вільного крою на резинці або з поясом.

Христина Решетнік показала образ з шортами (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

2. Взуття

Тип: максимально комфортні літні сандалі або шльопанці на плоскій підошві.

Колір: обирайте нейтральні кольори, що пасують до шортів або засмаги: коричневий, теракотовий, бежевий, чорний. На фото це сандалі коричневого відтінку.

Фасон: прості, мінімалістичні сандалі без зайвих деталей.

3. Аксесуари

Сумка: невелика або середнього розміру сумка через плече в нейтральному кольорі (чорний, бежевий, коричневий). Вона має бути зручною для прогулянок, щоб звільнити руки.

Прикраси: можете додати мінімалістичний ланцюжок, тонкі сережки або браслет.

Сонцезахисні окуляри: додайте окуляри для завершення образу, вони завжди додають стиль.

Дружина Решетніка з мамою (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)