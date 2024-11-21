Модифікували на війні в Україні: Білорусь отримала з РФ установки "Тор-М2" для захисту Мінська

Білорусь отримала партію Зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", які будуть захищати Мінськ. Вони були модифіковані російськими спеціалістами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони Білорусі.
Як заявили у білоруському відомстві, отримані установки можуть одночасно вразити 16 цілей, що діють з будь-яких напрямків зі швидкістю до 730 м/с, на дальності до 12 км і висоті до 10 км і вдень, і вночі, в будь-яких погодних умовах.
Вони були доставлені до країни після того, як їх доопрацювали російські конструктори з урахуванням досвіду їх застосування у війні проти України. Установки будуть поставлені на захист Мінська.
"Надходження чергової партії зенітного ракетного комплексу є яскравим прикладом плідного військово-технічного співробітництва Республіки Білорусь і Російської Федерації в питаннях вдосконалення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони", - заявили у міноборони країни.
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що нібито українські дрони залетіли до Білорусі і їх знищила ППО.
Пізніше Лукашенко наказав відправити у прикордонні Гомельську та Мозирську області війська та техніку - РСЗВ "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер".
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