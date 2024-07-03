Модифицированные ФАБ-500 достают до любой точки Харькова, - Синегубов

Россияне модифицировали авиабомбы ФАБ-500. Теперь они достают до любой точки Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Пока его (ФАБ-500 - ред.) было модифицировано, он уже летит на расстояние до 80 км, поэтому достает до любой точки Харькова. Поэтому воздушные тревоги, которые у нас раздаются по почти 12 или 16 часов, все они реальные", - отметил глава ОВА.

Он рассказал, что сначала россияне использовали эти боеприпасы только по линии фронта, в частности на Купянском направлении.

"Усложненная ситуация тем, что враг начал бить по Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, которые имеют достаточно серьезные разрушительные силы", - сказал Синегубов.

Удары по Харькову ФАБ-500

Напомним, в последнее время российские войска начали использовать для ударов по Харькову авиабомбы ФАБ-500.

Так, 27 июня оккупанты нанесли авиаудар по Харькову. Позже в прокуратуре уточнили, что россияне для обстрелов впервые использовали авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

30 июня РФ уже второй раз сбросила на Харьков авиабомбу ФАБ-500. В результате удара был уничтожен терминал "Новой почты".

Также произошел пожар на площади 200 кв. Горело 8 грузовых автомобилей, а повреждено было еще 6 грузовых автомобилей, 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение.

Вчера, 2 июля, для обстрела Харькова оккупанты снова использовали авиабомбы ФАБ-500. В результате удара пострадали четыре человека.

Подробнее об этих авиабомбах - в материале РБК-Украина.

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