Моді зустрівся з Сі Цзіньпіном в Китаї: говорили про "дружбу слона і дракона"

Прем'єр Індії Нарендра Моді зустрівся в Тяньцзіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це перший візит індійського прем'єра в Китай за останні 7 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Asian News International (ANI).
Сі Цзіньпін, як розповідає ANI, наголосив на зустрічі з Моді, що дружба Китаю з Індією - це "правильний вибір" для обох націй.
"Китай та Індія - це дві стародавні цивілізації на Сході. Ми - дві найбільш густонаселені країни світу, а також важливі члени Глобального Півдня... Це правильний вибір для обох країн - бути друзями, які мають добросусідські та дружні зв'язки, партнерами, які сприяють успіху одне одного, і для того, щоб дракон і слон об'єдналися", - наголосив він.
Зі свого боку індійський прем'єр заявив, що співробітництво між Індією та Китаєм прокладе шлях "до добробуту всього людства".
"Ми прагнемо розвивати наші відносини на основі взаємної довіри, поваги та чутливості", - сказав Моді, який приїхав до китайського Тяньцзіня на саміт Шанхайської організації співробітництва.
Індія та Китай мають складні відносини. З одного боку, вони є потужними економіками Азії, мають значний торгівельний обіг і співпрацюють у міжнародних організаціях, як-от БРІКС чи ШОС. З іншого - їхні мають прикордонні суперечки, що призводили до збройних сутичок. Також Індія занепокоєна зростанням впливу Китаю в Південній Азії та Індійському океані, а також підтримкою Пакистану з боку Пекіна.
Проте, схоже, що тарифна політика адміністрації президента США Дональда Трампа зблизила Китай та Індію. Зокрема, китайський посол в Нью-Делі Сюй Фейхун заявляв, що Пекін "твердо стоятиме з Індією" проти американських тарифів.
Як відомо, цьогоріч Трамп запровадив мита проти Китаю та Індії. Щодо Індії - через закупівлі російських енергоресурсів, що допомагає Кремлю вести війну проти України.