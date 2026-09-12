Моді знову закликав Путіна завершити війну проти України

"Діалог і дипломатія - правильний шлях для вирішення конфліктів", - заявив Моді Путіну, повідомили в МЗС Індії. За його словами, Індія готова підтримати мирні зусилля.

Двосторонні переговори відбулись напередодні дводенного саміту БРІКС, який розпочався в суботу. Питання війни в Україні також є в порядку денному саміту - щоправда, у формулюванні МЗС Індії йдеться про конфлікти "у регіоні Чорного моря".

Індія - один із найбільших покупців російської нафти та зерна. Країна відчула на собі труднощі з чорноморським судноплавством через удари Росії й України - індійські моряки вже ставали жертвами дронових атак.

Нью-Делі, який підтримує тісні зв'язки і із західними партнерами, і з Москвою, дотримується загалом прагматичної позиції щодо конфлікту з моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Утім, наприкінці серпня на зустрічі в Киргизстані Моді вже посилював риторику, закликаючи Путіна завершити бойові дії прямо перед камерами. Тоді він заявив: шлях від нескінченної війни до її завершення має бути пройдений. Путін відповів, що Росія якраз на цьому шляху.

Наскільки прямими були слова Моді під час останньої зустрічі в Нью-Делі, лишається незрозумілим - індійські ЗМІ не публікували відео його заяв. Радник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков лише підтвердив, що тему України обговорювали.