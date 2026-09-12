RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Моди снова призвал Путина завершить войну против Украины

03:51 12.09.2026 Сб
2 мин
Ранее он уже говорил это на камеру, на этот раз детали разговора остались закрытыми
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента России Владимира Путина начать переговоры по завершению войны в Украине. Лидеры встретились в Нью-Дели в преддверии двухдневного саммита БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

"Диалог и дипломатия - правильный путь для разрешения конфликтов", - заявил Моди Путину, сообщили в МИД Индии. По его словам, Индия готова поддержать мирные усилия.

Двусторонние переговоры состоялись в преддверии двухдневного саммита БРИКС, который начался в субботу. Вопрос войны в Украине также в повестке дня саммита - правда, в формулировке МИД Индии говорится о конфликтах "в регионе Черного моря".

Индия - один из крупнейших покупателей российской нефти и зерна. Страна испытала на себе трудности с черноморским судоходством из-за ударов России и Украины - индийские моряки уже становились жертвами дроновых атак.

Нью-Дели, поддерживающий тесные связи как с западными партнерами, так и с Москвой, придерживается в целом прагматичной позиции по конфликту с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В конце августа на встрече в Кыргызстане Моде уже усиливал риторику, призывая Путина завершить боевые действия прямо перед камерами. Тогда он заявил: путь от бесконечной войны до ее завершения должен быть пройден. Путин ответил, что Россия как раз на этом пути.

Насколько прямыми были слова Моди во время последней встречи в Нью-Дели, остается непонятным - индийские СМИ не публиковали видео его заявлений. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков лишь подтвердил, что тему Украины обсуждали.

БРИКС - объединение, начавшееся из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а затем расширилось за счет Ирана, Египта, Эфиопии, ОАЭ и Индонезии. Саммит в Нью-Дели сфокусирован на торговле, технологиях и региональных конфликтах - среди присутствующих лидеров и глава Китая Си Цзиньпин.

Напомним, 10 сентября Песков заявил, что страна-агрессорка даже не рассматривает "энергетическое перемирие" в войне против Украины, цинично назвав энергетику ее "слабым местом".

Отметим, по словам Пескова, Россия якобы готова к мирному урегулированию войны - в то же время в Кремле подчеркнули, что дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции Киева.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинИндияВойна в Украине