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Моди снова призвал Путина завершить войну против Украины

03:51 12.09.2026 Сб
2 мин
Ранее он уже говорил это на камеру, на этот раз детали разговора остались закрытыми
aimg Екатерина Коваль
Моди снова призвал Путина завершить войну против Украины Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента России Владимира Путина начать переговоры по завершению войны в Украине. Лидеры встретились в Нью-Дели в преддверии двухдневного саммита БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

"Диалог и дипломатия - правильный путь для разрешения конфликтов", - заявил Моди Путину, сообщили в МИД Индии. По его словам, Индия готова поддержать мирные усилия.

Двусторонние переговоры состоялись в преддверии двухдневного саммита БРИКС, который начался в субботу. Вопрос войны в Украине также в повестке дня саммита - правда, в формулировке МИД Индии говорится о конфликтах "в регионе Черного моря".

Индия - один из крупнейших покупателей российской нефти и зерна. Страна испытала на себе трудности с черноморским судоходством из-за ударов России и Украины - индийские моряки уже становились жертвами дроновых атак.

Нью-Дели, поддерживающий тесные связи как с западными партнерами, так и с Москвой, придерживается в целом прагматичной позиции по конфликту с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В конце августа на встрече в Кыргызстане Моде уже усиливал риторику, призывая Путина завершить боевые действия прямо перед камерами. Тогда он заявил: путь от бесконечной войны до ее завершения должен быть пройден. Путин ответил, что Россия как раз на этом пути.

Насколько прямыми были слова Моди во время последней встречи в Нью-Дели, остается непонятным - индийские СМИ не публиковали видео его заявлений. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков лишь подтвердил, что тему Украины обсуждали.

БРИКС - объединение, начавшееся из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а затем расширилось за счет Ирана, Египта, Эфиопии, ОАЭ и Индонезии. Саммит в Нью-Дели сфокусирован на торговле, технологиях и региональных конфликтах - среди присутствующих лидеров и глава Китая Си Цзиньпин.

Напомним, 10 сентября Песков заявил, что страна-агрессорка даже не рассматривает "энергетическое перемирие" в войне против Украины, цинично назвав энергетику ее "слабым местом".

Отметим, по словам Пескова, Россия якобы готова к мирному урегулированию войны - в то же время в Кремле подчеркнули, что дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции Киева.

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