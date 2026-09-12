Моди снова призвал Путина завершить войну против Украины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента России Владимира Путина начать переговоры по завершению войны в Украине. Лидеры встретились в Нью-Дели в преддверии двухдневного саммита БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa .

"Диалог и дипломатия - правильный путь для разрешения конфликтов", - заявил Моди Путину, сообщили в МИД Индии. По его словам, Индия готова поддержать мирные усилия.

Двусторонние переговоры состоялись в преддверии двухдневного саммита БРИКС, который начался в субботу. Вопрос войны в Украине также в повестке дня саммита - правда, в формулировке МИД Индии говорится о конфликтах "в регионе Черного моря".

Индия - один из крупнейших покупателей российской нефти и зерна. Страна испытала на себе трудности с черноморским судоходством из-за ударов России и Украины - индийские моряки уже становились жертвами дроновых атак.

Нью-Дели, поддерживающий тесные связи как с западными партнерами, так и с Москвой, придерживается в целом прагматичной позиции по конфликту с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В конце августа на встрече в Кыргызстане Моде уже усиливал риторику, призывая Путина завершить боевые действия прямо перед камерами. Тогда он заявил: путь от бесконечной войны до ее завершения должен быть пройден. Путин ответил, что Россия как раз на этом пути.

Насколько прямыми были слова Моди во время последней встречи в Нью-Дели, остается непонятным - индийские СМИ не публиковали видео его заявлений. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков лишь подтвердил, что тему Украины обсуждали.