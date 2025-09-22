ua en ru
Моді закликав індійців до бойкоту іноземних товарів через мита Трампа

Індія, Понеділок 22 вересня 2025 08:10
UA EN RU
Моді закликав індійців до бойкоту іноземних товарів через мита Трампа Фото: Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до громадян із закликом відмовитися від продукції іноземного виробництва і перейти на товари місцевого виробництва. Ця заява прозвучала на тлі погіршення торговельних відносин зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Реакція на мита США

Після того як президент США Дональд Трамп ввів 50% мита на імпорт індійських товарів, Моді став активно просувати концепцію "Swadeshi" - використання продукції, виробленої в Індії.

Його прихильники почали кампанію з бойкоту американських брендів, включно з McDonald's, Pepsi і Apple, які залишаються вкрай популярними в країні.

Заклик до громадян

"Безліч товарів, які ми використовуємо щодня, іноземного виробництва, і ми навіть не знаємо про це... нам доведеться їх позбутися", - сказав Моді у зверненні до нації. "Ми повинні купувати товари, вироблені в Індії", - додав він, не називаючи конкретних країн.

Потенційні наслідки

Індія з населенням 1,4 млрд осіб є найбільшим ринком для американських товарів, які активно поширюються через Amazon і локальні мережі. За останні роки вплив американських брендів посилився навіть у невеликих містах.

Торгові перспективи

Моді також звернувся до власників магазинів із проханням зосередитися на продажі індійських товарів, наголосивши, що це прискорить економічне зростання країни. Останніми тижнями багато компаній посилили просування локальної продукції.

Найближчим часом міністр торгівлі Індії Піюш Гоял планує візит до Вашингтона для переговорів, які мають допомогти знизити напруженість у торговельних відносинах.

Водночас індійські НПЗ не планують згортати закупівлі російської нафти, незважаючи на відновлення торговельних переговорів зі США.

До війни проти України Індія купувала в Росії всього 1% сирої нафти, а після 2020 року збільшила частку до 40%, фінансуючи військову машину Володимира Путіна.

