Моди призвал индийцев к бойкоту иностранных товаров из-за пошлин Трампа

Индия, Понедельник 22 сентября 2025 08:10
UA EN RU
Моди призвал индийцев к бойкоту иностранных товаров из-за пошлин Трампа Фото: Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с призывом отказаться от продукции иностранного производства и перейти на товары местного производства. Это заявление прозвучало на фоне ухудшения торговых отношений с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Реакция на пошлины США

После того как президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт индийских товаров, Моди стал активно продвигать концепцию "Swadeshi" - использование продукции, произведенной в Индии.

Его сторонники начали кампанию по бойкоту американских брендов, включая McDonald's, Pepsi и Apple, которые остаются крайне популярными в стране.

Призыв к гражданам

"Множество товаров, которые мы используем ежедневно, иностранного производства, и мы даже не знаем об этом... нам придется от них избавиться", - сказал Моди в обращении к нации. "Мы должны покупать товары, произведенные в Индии", - добавил он, не называя конкретных стран.

Потенциальные последствия

Индия с населением 1,4 млрд человек является крупнейшим рынком для американских товаров, которые активно распространяются через Amazon и локальные сети. За последние годы влияние американских брендов усилилось даже в небольших городах.

Торговые перспективы

Моди также обратился к владельцам магазинов с просьбой сосредоточиться на продаже индийских товаров, подчеркнув, что это ускорит экономический рост страны. В последние недели многие компании усилили продвижение локальной продукции.

В ближайшее время министр торговли Индии Пиюш Гоял планирует визит в Вашингтон для переговоров, которые должны помочь снизить напряженность в торговых отношениях.

При этом индийские НПЗ не планируют сворачивать закупки российской нефти, несмотря на возобновление торговых переговоров с США.

До войны против Украины Индия покупала на России всего 1% сырой нефти, а после 2020 года увеличила долю до 40%, финансируя военную машину Владимира Путина.

