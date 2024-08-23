Моді приїхав до України: всі подробиці візиту

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(10:15). В "Укрзалізниці" показали, як зустрічали премʼєра Індії на вокзалі у Києві

Як зазначили в УЗ, перед візитом до Києва поїздом "Укрзалізниці" Моді назвав Індію "другом і партнером" України та висловив сподівання на "швидке відновлення миру" та поглиблення "індійсько-української дружби".

(09:57). Моді опублікував перші фото з візиту до Києва

На них можна побачити, як його зустрічає індійська громада.

Фото: зустріч Моді з індійською діаспорою в Києві (x.com/narendramodi)

(08:53). Першими про прибуття глави індійського уряду написали низка іноземних ЗМІ. Також в мережі вже опублікували ролик з кортежем, який рухається однією з центральних вулиць української столиці.

Зокрема The Times of India пише, що Моді в готелі Hyatt Regency у Києві зустрівся з індійською діаспорою.

Що відомо про візит Моді в Україну

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України - у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Журналісти напередодні дізналися, що візит не передбачатиме важливих заяв, але заплановані деякі домовленості. Зокрема у сфері сільського господарства і оборони. Індія є наразі найбільшим імпортером обладнання та систем озброєння, і Моді хоче змінити цю ситуацію, стимулюючи вітчизняне виробництво оборонної продукції.

Крім того, Bloomberg дізналося, що Індія погодилася передавати повідомлення між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Однак Моді при цьому виключив можливість стати посередником у припиненні війни.

При цьому сам премʼєр-міністр Індії напередодні поїздки закликав до "відновлення миру" та анонсував, що "поділиться перспективами закінчення війни України з Росією".

"Цей візит стане можливістю розвинути попередні дискусії і поглибити індійсько-українську дружбу. Ми також поділимося перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні. Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", - написав він у соцмережі Х перед візитом.

Відомо, що Зеленський і Моді проведуть переговори, під час яких обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Перед цим востаннє сторони зустрічалися в червні в Італії, де проходив саміт "Великої сімки". Тоді президент України привітав прем'єра Індії з перемогою на виборах, а також лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин.

Крім того, очікується підписання низки документів між Україною та Індією.

Також ЗМІ дізналися, що українська державна компанія "Зоря" - "Машпроект" веде переговори з індійськими приватними компаніями щодо спільного виробництва газових турбін, які використовують на військових кораблях. Дві держави також обговорюють виробництво літаків та авіадвигунів в Індії. Детальніше про мету поїздки Моді до України й чи вплине його візит на перебіг війни - РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

Позиція Індії щодо російсько-української війни

Офіційні українсько-індійські відносини розпочалися 26 грудня 1991 року, коли Індія визнала незалежність України, а 17 січня 1992-го між країнами встановлено дипломатичні відносини. За роки незалежності Україна й Індія працювали над співробітництвом майже в усіх сферах: економічній, політичній, науково-технічній, оборонній та культурній.

Втім, позиція Нью-Делі щодо війни може обурювати українців, оскільки індійські компанії продовжують охоче скуповувати російську нафту, яка подешевшала через західні санкції. Окрім того, Індія утрималася під час голосування в Генасамблеї ООН щодо засудження російського повномасштабного вторгнення.

Таким чином, Індія прагне зберігати дружні взаємини як з Росією, так і з Україною. При цьому нейтральна позиція Нью-Делі не означає підтримку дій Кремля, оскільки індійська сторона постійно наголошує на необхідності дотримання норм міжнародного права.

Хоча, як пише Reuters, візит Моді до Києва багато індійських аналітиків розглядають як спробу "контролювати шкоду" від поїздки до Москви. Варто нагадати, що 8 липня 2024 року індійський прем'єр відвідав резиденцію Путіна в Ново-Огарьово та назвав диктатора "другом". Зустріч політиків сталася того ж дня, коли росіяни атакували Київ та вдарили по дитячій лікарні "Охматдит".

Зеленський своєю чергою розкритикував зустріч Моді з російським диктатором, назвавши це "величезним розчаруванням" та "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.

Тим часом як у США висловили занепокоєння щодо зв'язків Індії із РФ. Водночас Вашингтон має сподівання, Нью-Делі дасть зрозуміти Москві, що вона повинна поважати статут ООН, поважати суверенітет та територіальну цілісність України.