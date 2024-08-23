Моди приехал в Украину: все подробности визита

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Первыми о прибытии главы индийского правительства написали ряд иностранных СМИ. Также в сети уже опубликован ролик с кортежем, который двигается по одной из центральных улиц украинской столицы.

В частности The Times of India пишет, что Моди в отеле Hyatt Regency в Киеве встретился с индийской диаспорой.

Что известно о визите Моди в Украину

Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. Соответственно, Моди впервые в Киеве с начала полномасштабной российско-украинской войны. Кроме того, его прибытие в Киев совпадает с Днем государственного флага Украины - в канун Дня независимости Украины.

До приезда в Киев он провел переговоры в Польше. Притом что предыдущий визит премьера Индии в Польшу состоялся 45 лет назад. В Украине, по информации Bloomberg, визит главы индийского правительства в Киев будет кратким. Речь идет всего о нескольких часах из соображений безопасности.

Журналисты накануне узнали, что визит не будет предусматривать важные заявления, но запланированы некоторые договоренности. В частности, в сфере сельского хозяйства и обороны. Индия является крупнейшим импортером оборудования и систем вооружения, и Моди хочет изменить эту ситуацию, стимулируя отечественное производство оборонной продукции.

Кроме того, Bloomberg узнало, что Индия согласилась передать сообщения между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Моди исключил возможность стать посредником в прекращении войны.

При этом сам премьер-министр Индии в преддверии поездки призвал к "восстановлению мира" и анонсировал, что "поделится перспективами окончания войны Украины с Россией".

"Этот визит станет возможностью развить предыдущие дискуссии и углубить индийско-украинскую дружбу. Мы также поделимся перспективами мирного разрешения конфликта, который продолжается в Украине. Как друг и партнер мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе", - написал он в соцсети Х перед визитом.

Известно, что Зеленский и Моди проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Перед этим они встречались в июне в Италии, где проходил саммит "Большой семерки". Тогда президент Украины поздравил премьера Индии с победой на выборах, а также лидеры обсудили развитие двусторонних отношений.

Кроме того, ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

Также СМИ узнали, что украинская государственная компания "Заря" - "Машпроект" ведет переговоры с индийскими частными компаниями по совместному производству газовых турбин, которые используются на военных кораблях. Два государства также обсуждают производство самолетов и авиадвигателей в Индии. Детальнее о цели поездки Моди в Украину и повлияет ли его визит на ход войны - РБК-Украина писало в отдельном материале.

Позиция Индии по российско-украинской войне

Официальные украинско-индийские отношения начались 26 декабря 1991 года, когда Индия признала независимость Украины, а 17 января 1992-го между странами установлены дипломатические отношения. За годы независимости Украина и Индия работали над сотрудничеством почти во всех областях: экономической, политической, научно-технической, оборонной и культурной.

Впрочем, позиция Нью-Дели по поводу войны может возмущать украинцев, поскольку индийские компании продолжают охотно скупать российскую нефть, которая подешевела из-за западных санкций. Кроме того, Индия воздержалась во время голосования в Генассамблее ООН по осуждению российского полномасштабного вторжения.

Таким образом, Индия стремится сохранять дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной. При этом нейтральная позиция Нью-Дели не означает поддержку действий Кремля, поскольку индийская сторона постоянно подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права.

Хотя, как пишет Reuters, визит Моди в Киев многие индийские аналитики рассматривают как попытку "контролировать вред" от поездки в Москву. Следует напомнить, что 8 июля 2024 года индийский премьер посетил резиденцию Путина в Ново-Огарево и назвал диктатора "другом". Встреча политиков произошла в тот же день, когда россияне атаковали Киев и ударили по детской больнице "Охматдет".

Зеленский в свою очередь раскритиковал встречу Моди с российским диктатором, назвав это "огромным разочарованием" и "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.

Между тем, в США выразили обеспокоенность связями Индии с РФ. В то же время Вашингтон надеется, Нью-Дели даст понять Москве, что она должна уважать устав ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.