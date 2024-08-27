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Моді після візиту в Україну обговорив з Путіним зміцнення стратегічного партнерства

Вівторок 27 серпня 2024 21:19
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Моді після візиту в Україну обговорив з Путіним зміцнення стратегічного партнерства Фото: Моді і Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Моді написав у своєму Twitter.

За словами Моді, він з Путіним обговорив його візит до Києва й війну РФ проти України, яку індійський прем'єр називає "російсько-українським конфліктом".

"Сьогодні відбулася розмова з президентом Путіним... Обмінялися думками щодо російсько-українського конфлікту й моїми враженнями від нещодавнього візиту в Україну. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримці якнайшвидшого, міцного й мирного врегулювання конфлікту", - написав Моді.

Окрім цього Моді повідомив, що під час розмови сторони "обговорювали заходи щодо подальшого зміцнення особливого й привілейованого стратегічного партнерства".

Візит Моді до Києва

Нагадаємо, 23 серпня, до Києва вперше за історію двосторонніх відносин приїхав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Тоді він зустрівся з президентом України Володимир Зеленським. Під час зустрічі вони погодили чотири документи про співпрацю між країнами.

Хто такий Нарендра Моді та чому він втретє очолив уряд Індії - читайте у матеріалі РБК-Україна "Лідер найбільшої демократії світу. Що потрібно знати про прем'єра Індії Нарендру Моді".

Про те, чому прем’єр Індії приїхав до України та як це вплине на війну - у матеріалі РБК-Україна.

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