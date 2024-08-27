Моди после визита в Украину обсудил с Путиным укрепление стратегического партнерства
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Моди написал в своем Twitter.
По словам Моди, он с Путиным обсудил его визит в Киев и войну РФ против Украины, которую индийский премьер называет "российско-украинским конфликтом".
"Сегодня состоялся разговор с президентом Путиным... Обменялись мнениями по поводу российско-украинского конфликта и моими впечатлениями от недавнего визита в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, крепкого и мирного урегулирования конфликта", - написал Моди.
Кроме этого Моди сообщил, что в ходе разговора стороны "обсуждали меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства".
Визит Моди в Киев
Напомним, 23 августа, в Киев впервые в истории двусторонних отношений приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречиони согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами.
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