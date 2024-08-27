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Моди после визита в Украину обсудил с Путиным укрепление стратегического партнерства

Вторник 27 августа 2024 21:19
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Моди после визита в Украину обсудил с Путиным укрепление стратегического партнерства Фото: Моди и Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Моди написал в своем Twitter.

По словам Моди, он с Путиным обсудил его визит в Киев и войну РФ против Украины, которую индийский премьер называет "российско-украинским конфликтом".

"Сегодня состоялся разговор с президентом Путиным... Обменялись мнениями по поводу российско-украинского конфликта и моими впечатлениями от недавнего визита в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, крепкого и мирного урегулирования конфликта", - написал Моди.

Кроме этого Моди сообщил, что в ходе разговора стороны "обсуждали меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства".

Визит Моди в Киев

Напомним, 23 августа, в Киев впервые в истории двусторонних отношений приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречиони согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами.

Кто такой Нарендра Моди и почему он третий раз возглавил правительство Индии - читайте в материале РБК-Украина "Лидер крупнейшей демократии мира. Что нужно знать о премьере Индии Нарендре Моде".

О том, почему премьер Индии приехал в Украину и как это повлияет на войну – в материале РБК-Украина.

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