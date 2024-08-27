Моди после визита в Украину обсудил с Путиным укрепление стратегического партнерства

Как сообщает РБК-Украина, об этом Моди написал в своем Twitter.

По словам Моди, он с Путиным обсудил его визит в Киев и войну РФ против Украины, которую индийский премьер называет "российско-украинским конфликтом".

"Сегодня состоялся разговор с президентом Путиным... Обменялись мнениями по поводу российско-украинского конфликта и моими впечатлениями от недавнего визита в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, крепкого и мирного урегулирования конфликта", - написал Моди.

Кроме этого Моди сообщил, что в ходе разговора стороны "обсуждали меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства".