Модернізовані Mirage від Франції. В ЗМІ дізнались, скільки літаків може отримати Україна

Франція планує передати Україні до 20 одиниць винищувачів Mirage 2000-5F. Поставки розпочнуться у першому кварталі 2025 року .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avions Legendaires .

Як пише видання, наразі літаки перебувають на стадії промислового виробництва, щоб зробити їх більш "універсальними".

"За нашими різними джерелами, від 12 до 20 винищувачів Mirage 2000-5F буде поставлено Францією воюючій Україні в наступному році. Міністр збройних сил намітив перший квартал, тобто між 1 січня і 30 березня 2025 року", - додає Avions Legendaires.

Зазначається, що Mirage 2000-5F перетворять з чистих винищувачів, які спеціалізуються на патрулюванні неба на багатоцільові літаки для Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема винищувачі будуть перефарбовані в українські кольори.

Ще однією головною зміною стане можливість нести та вести вогонь крилатою ракетою SCALP-EG, яка вже стоїть на озброєнні Сил оборони України.

Mirage 2000-5F

Mirage 2000-5F - це французький багатоцільовий винищувач, що є вдосконаленою версією Mirage 2000. Цей літак був розроблений компанією Dassault Aviation і призначений для виконання різноманітних бойових завдань, включаючи перехоплення, завдання ударів по наземних цілях і ведення повітряних боїв. Mirage 2000-5F оснащений сучасними радіолокаційними системами, що дозволяють йому ефективно виявляти та знищувати повітряні цілі на значних відстанях.

Важливою особливістю Mirage 2000-5F є його маневреність і швидкість, що робить його одним з найефективніших винищувачів у своєму класі. Літак також має поліпшені системи озброєння, включаючи ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", що дозволяє йому діяти в різних бойових умовах.

Детальніше про Mirage 2000-5F - в матеріалі РБК-Україна.