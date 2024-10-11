Модернизированные Mirage от Франции. В СМИ узнали, сколько самолетов может получить Украина
Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F. Поставки начнутся в первом квартале 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avions Legendaires.
Как пишет издание, сейчас самолеты находятся на стадии промышленного производства, чтобы сделать их более «универсальными».
"По нашим разным источникам, от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F будет поставлено Францией воюющей Украине в следующем году. Министр вооруженных сил наметил первый квартал, то есть между 1 января и 30 марта 2025 года", - добавляет Avions Legendaires.
Отмечается, что Mirage 2000-5F превратят из чистых истребителей, которые специализируются на патрулировании неба на многоцелевые самолеты для Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности истребители будут перекрашены в украинские цвета.
Еще одним главным изменением станет возможность нести и вести огонь крылатой ракетой SCALP-EG, которая уже стоит на вооружении Сил обороны Украины.
Mirage 2000-5F
Mirage 2000-5F - это французский многоцелевой истребитель, являющийся усовершенствованной версией Mirage 2000. Этот самолет был разработан компанией Dassault Aviation и предназначен для выполнения разнообразных боевых задач, включая перехват, нанесение ударов по наземным целям и ведение воздушных боев. Mirage 2000-5F оснащен современными радиолокационными системами, позволяющими ему эффективно обнаруживать и уничтожать воздушные цели на значительных расстояниях.
Важной особенностью Mirage 2000-5F является его маневренность и скорость, что делает его одним из самых эффективных истребителей в своем классе. Самолет также имеет улучшенные системы вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", что позволяет ему действовать в различных боевых условиях.
Подробнее о Mirage 2000-5F - в материале РБК-Украина.
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