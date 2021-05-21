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На модернизацию ГТС потратят 37,3 млрд гривен: на что пойдут деньги

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Украина, Пятница 21 мая 2021 15:39
На модернизацию ГТС потратят 37,3 млрд гривен: на что пойдут деньги Фото: На модернизацию украинской ГТС потратят 37,3 млрд гривен (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила план развития газотранспортной системы Украины на 2021 - 2030 годы. Согласно документу сумма инвестиций в ГТС в течение десяти лет составит 37,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Как отмечается в сообщении, средства будут направлены на модернизацию и оптимизацию системы.

Генеральный директор ОГТСУ сообщил, что с начала года компания вложила 2 млрд гривен в развитие ГТС, а к концу года сумма инвестиций составит около 10 млрд гривен.

"Средства будут направлены на реализацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонты, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы", - сказал он.

Ожидается, что по итогам 10-летнего плана развития ГТС должно быть обеспечено выполнение возложенных на Оператора ГТС Украины производственных заданий по транспортировке газа, обеспечению надежной и безаварийной работы ГТС страны, отметили в компании.

Напомним, ООО "Оператор ГТС Украины" по результатам работы в 2020 году получил 20,4 млрд гривен чистой прибыли. Это был первый год работы компании по транспортировке газа.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандліиг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

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