На модернізацію ГТС витратять 37,3 млрд гривень: на що підуть кошти

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила план розвитку газотранспортної системи України на 2021 - 2030 роки. Відповідно до документу сума інвестицій у ГТС протягом десяти років становитиме 37,3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ " Оператор ГТС України ".

Як зазначається в повідомленні, кошти будуть направлені на модернізацію та оптимізацію системи.

Генеральний директор ОГТСУ повідомив, що з початку року компанія вклала 2 млрд гривень в розвиток ГТС, а до кінця року сума інвестицій складе близько 10 млрд гривень.

"Кошти будуть направлені на реалізацію об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, ремонти, технічне обслуговування та діагностику газотранспортної системи", - сказав він.

Очікується, що за підсумками виконання 10-річного плану розвитку ГТС має бути забезпечено виконання покладених на Оператора ГТС України виробничих завдань з транспортування газу, гарантування надійної та безаварійної роботи ГТС країни, зазначили в компанії.