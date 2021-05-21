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На модернізацію ГТС витратять 37,3 млрд гривень: на що підуть кошти

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 15:39
На модернізацію ГТС витратять 37,3 млрд гривень: на що підуть кошти Фото: На модернізацію української ГТС витратять 37,3 млрд гривень (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила план розвитку газотранспортної системи України на 2021 - 2030 роки. Відповідно до документу сума інвестицій у ГТС протягом десяти років становитиме 37,3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Оператор ГТС України".

Як зазначається в повідомленні, кошти будуть направлені на модернізацію та оптимізацію системи.

Генеральний директор ОГТСУ повідомив, що з початку року компанія вклала 2 млрд гривень в розвиток ГТС, а до кінця року сума інвестицій складе близько 10 млрд гривень.

"Кошти будуть направлені на реалізацію об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, ремонти, технічне обслуговування та діагностику газотранспортної системи", - сказав він.

Очікується, що за підсумками виконання 10-річного плану розвитку ГТС має бути забезпечено виконання покладених на Оператора ГТС України виробничих завдань з транспортування газу, гарантування надійної та безаварійної роботи ГТС країни, зазначили в компанії.

Нагадаємо, ТОВ "Оператор ГТС України" за результатами роботи у 2020 році отримав 20,4 млрд гривень чистого прибутку. Це був перший рік роботи компанії з транспортування газу.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

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