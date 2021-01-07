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Moderna заявляет о возможном эффекте вакцины от COVID на "пару лет"

Четверг 07 января 2021 14:04
Moderna заявляет о возможном эффекте вакцины от COVID на "пару лет"
Фото: вакцина от COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцина от COVID американской фармацевтической компании Moderna возможно будет гарантировать иммунитет в течение пары лет. Однако для окончательной оценки эффективности вакцины нужны дополнительные данные.

Об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель, передает Reuters.

По его мнению, описанный в СМИ сценарий, при котором вакцина работает всего месяц или два, не имеет смысла.

"Распад антител, вызванный вакциной у людей, снижается очень медленно... Мы полагаем, что защита будет потенциально в течение пары лет", - отметил Бансель.

Он также добавил, что Moderna собирается доказать эффективность вакцины против вариантов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса компании Moderna.

Ожидается, что 160 млн доз вакцины должны поставить в страны Европейского союза в период с первого по третий квартал 2021 года. При этом половину от данного объема должны отгрузить в кратчайшие сроки.

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