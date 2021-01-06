Еврокомиссия в кратчайшие сроки поставит 80 млн доз вакцины Moderna в страны ЕС

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Еврокомиссия планирует в кратчайшие сроки поставить в страны Евросоюза 80 миллионов доз вакцины против коронавируса компании Moderna. Ранее европейский регулятор одобрил использование вакцины Moderna в странах ЕС.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Eureporter.

"После рекомендации ЕМА Еврокомиссия готова в кратчайшие сроки обеспечить поставки по контракту с компанией Moderna 80 млн доз вакцины с возможностью дополнительной закупки еще 80 млн доз", - заявил он.

Вакцинацию будут проводить двумя прививками с промежутком введения между каждой в 28 дней.

Напомним, сегодня, 6 января, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило вакцину против коронавируса Moderna для использования на территории ЕС.

Ранее РБК-Украина писало, что разработанная компанией Moderna COVID-вакцина способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца. Хоть количество антител у человека уменьшается, но их количество достаточное, чтобы бороться с вирусом.

Ранее в Евросоюзе утвердили для использования вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В конце декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech. Также РБК-Украина писало, что Евросоюз одобрил заказ дополнительных 100 млн доз этой вакцины.