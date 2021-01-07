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Moderna заявляє про можливий ефект вакцини від COVID на "пару років"

Четвер 07 січня 2021 14:04
Moderna заявляє про можливий ефект вакцини від COVID на "пару років"
Фото: вакцина від COVID (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцина від COVID американської фармацевтичної компанії Moderna можливо гарантуватиме імунітет протягом пари років. Однак для остаточної оцінки ефективності вакцини треба додаткові дані.

Про це заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель, передає Reuters.

На його думку, описаний у ЗМІ сценарій, при якому вакцина працює лише місяць чи два, не має сенсу.

"Розпад антитіл, викликаний вакциною у людей, знижується дуже повільно... Ми вважаємо, що захист буде потенційно протягом кількох років", - зазначив Бансель.

Він також додав, що Moderna збирається довести ефективність вакцини проти варіантів коронавірусу, виявлених у Великобританії та Південній Африці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

Очікується, що 160 млн доз вакцини мають поставити до країн Європейського союзу у період з першого по третій квартал 2021 року. При цьому половину обсягу мають відвантажити в найкоротші терміни.

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