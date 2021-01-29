Moderna сократит поставки COVID-вакцины в Италию на 20%

Фармацевтическая компания Moderna поставит в Италию на 20% меньше вакцин от коронавируса, чем было обещано. Поставки сократятся с 7 февраля.

Об этом заявил специальный комиссар Италии по коронавирусу, передает Reuters.

"Несколько минут назад Moderna сообщила нам о сокращении дистрибуции своей вакцины. В течение недели, начинающейся 7 февраля, будут доставлены всего 132 000 доз, что на 20% меньше согласованного объема", - заявил Доменико Аркур.

Италия также столкнулась с задержками поставок COVID-вакцины компании Pfizer.

"На сегодня нам не хватает 300 тысяч доз вакцины. Каждый день поступают более плохие новости, чем ранее. Вакцины - это не безалкогольные напитки или закуски, они - единственная противоядие от темной ночи, которая длится год", - заявил Аркур.

По его словам, решение о поставках принимаются в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Напомним, в странах Евросоюза начинается нехватка вакцины от коронавируса. В частности, в столичном регионе Испании Мадрид и в Чехии приостанавливают вакцинацию. Однако те, кто получил первую дозу вакцины, смогут вакцинироваться полностью.

Кроме того, ранее стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. В ответ на это в Евросоюзе пригрозили компании судом.