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Moderna скоротить поставки COVID-вакцини в Італію на 20%

Автор: РБК-Україна

Фармацевтична компанія Moderna поставить в Італію на 20% менше вакцин від коронавірусу, ніж було обіцяно. Поставки скоротяться з 7 лютого.

Про це заявив спеціальний комісар Італії щодо коронавірусу, передає Reuters.

"Кілька хвилин тому Moderna повідомила нам про скорочення дистрибуції своєї вакцини. Протягом тижня, що починається 7 лютого, будуть доставлені всього 132 000 доз, що на 20% менше погодженого обсягу", - заявив Доменіко Аркур.

Італія також зіткнулася з затримками поставок COVID-вакцини компанії Pfizer.

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"На сьогодні нам не вистачає 300 тисяч доз вакцини. Щодня надходять погані новини, ніж раніше. Вакцини - це не безалкогольні напої чи страви, вони - єдина протиотрута від темної ночі, яка триває рік", - заявив Аркур.

За його словами, рішення про постачання приймаються в односторонньому порядку без попереднього повідомлення.

Нагадаємо, у країнах Євросоюзу починається нестача вакцини від коронавірусу. Зокрема, в столичному регіоні Іспанії Мадрид і в Чехії припиняють вакцинацію. Однак ті, хто отримав першу дозу вакцини, зможуть вакцинуватися повністю.

Крім того, раніше стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить поставки COVID-вакцини в ЄС у першому кварталі 2021 року. У відповідь на це в Євросоюзі компанії пригрозили судом.

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