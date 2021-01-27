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Страны ЕС приостанавливают COVID-вакцинацию. Не хватает препаратов

Брюссель, Среда 27 января 2021 18:14
Страны ЕС приостанавливают COVID-вакцинацию. Не хватает препаратов
Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Испании в столичном регионе Мадрид приостанавливают вакцинацию от COVID-19. В сообществе - нехватка вакцин от коронавируса.

Об этом заявил вице-глава автономного сообщества Мадрид Игнасио Агуадо, передает PTVE.

По его словам, люди, которые получили первую дозу вакцины, смогут полностью вакцинироваться за счет существующих запасов.

"Если мы этого не сделаем, существует возможность мутации вируса, он приобретет резистентность, и борьба с пандемией станет более длительной", - заявил Агуадо.

Отмечается, что вакцинация от COVID в Мадриде будет приостановлена со следующей недели.

В то же время, Министерство здравоохранения Чехии рекомендовало приостановить процесс вакцинации населения от коронавируса из-за недостатка препарата. Предварительно, вакцинация будет приостановлена с сегодняшнего дня на две недели, передает CTK.

Это решение Минздрава связано с невыполнением договорных обязательств компании Pfizer. При этом в ведомстве отметили, что вакцинировать продолжат лишь тех, кто уже получил первую дозу вакцины.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. В ответ на это в ЕС пригрозили компании судом.

Позже еврокомиссар Кириакидес обвинила компанию AstraZeneca в безответственности из-за срыва поставок COVID-вакцины в страны Евросоюза.

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