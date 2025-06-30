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Мода без возрастных рамок: можно ли носить мини после 35 и как выглядеть уместно

Понедельник 30 июня 2025 16:55
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Мода без возрастных рамок: можно ли носить мини после 35 и как выглядеть уместно Как носить мини после 30 лет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Мини после 35 лет - табу или стильный выбор? В то время, когда мода все больше поддерживает свободу самовыражения, возрастные ограничения в гардеробе постепенно теряют актуальность. Все зависит не от цифры в паспорте, а от ощущения стиля, уверенности и грамотной стилизации.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником jullztyle рассказывает, как носить короткие юбки и платья после 35 и выглядеть современно, уместно и элегантно.

"Мини - длина-табу для девушек 30 лет и старше? Недавно я попросила вас поделиться предубеждениями, которые вы слышали или даже руководствовались ими, и получила похожие месседжи по поводу мини и возраста, когда мини можно носить", - отметила стилист.

Ранее считалось, что мини нельзя носить после 30 лет, так как женщины в этом возрасте якобы уже были старыми. Однако в 2025 году все иначе.

"Когда тебе 30+, мини нельзя. Почему? Как длина юбки дискредитирует вас в разрезе возраста? Мы живем в то время, когда в 50 можно выглядеть на 25, а в 18 на все 35", - подчеркнула стилист.

"Например, Ева Лонгория в почти 50 в мини выглядит фантастически. Или вот Вики Бекхэм тоже в мини. Лично я против любых возрастных ограничений в одежде, потому что это в большинстве своем на практике не имеет ничего общего с принципами построения стильного и современного образа", - отметила она.

Мода без возрастных рамок: можно ли носить мини после 35 и как выглядеть уместно

50-летняя Ева Лонгория в платье мини (фото: instagram.com/evalongoria)

Также стилист подчеркнула, что мини-юбка может быть удачным выбором для женщины всех возрастов, если она соответствует общему стилю, в первую очередь, и особенностям фигуры.

Важно выбирать правильно длину мини, форму самой юбки и соответствующий верх, чтобы все это гармонично работало в пределах пропорций, текстур, цвета и так далее. Возраст здесь ни при чем.

Мода без возрастных рамок: можно ли носить мини после 35 и как выглядеть уместно

51-летняя Виктория Бекхэм часто выбирает мини (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Мы привыкли к мифу, что мини - это провокация, но по факту это просто предмет гардероба, как и остальная одежда, которая может выглядеть стильно, современно и уместно во многих случаях, если ее удалось скомбинировать", - подытожила она.

Как носить мини в 35+, чтобы выглядеть уместно

1. Правильная длина

Мини - это не всегда ультракоротко. Длина "чуть выше колена" - универсальный вариант, который подчеркивает ноги и выглядит гармонично.

2. Ставка на качество

Ткани должны держать форму и иметь плотную текстуру. Выбирайте сдержанные цвета, благородные оттенки, проверенные принты - это придает образу элегантности.

3. Баланс в стилизации

К мини - закрытый верх или классический жакет. Обувь - не слишком агрессивная: балетки, слингбеки, лоферы или изящные каблуки.

4. Избегайте "всего и сразу"

Мини не нуждается в декольте или блеске. Если короткая юбка, другие акценты лучше оставить нейтральными.

5. Ориентируйтесь на себя, а не на стереотипы

Ваш комфорт, осанка и уверенность весят больше, чем чужие представления о "возрасте в моде".

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