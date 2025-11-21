Мода на кожен день: як дружина Решетніка поєднує комфорт і стиль

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала, як поєднати стиль і комфорт у буденному образі. Її вибір одягу ідеально підходить для прохолодної погоди восени та взимку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Решетніка

Основою образу став пухнастий светр із м'якої пряжі. Ніжна текстура створює відчуття затишку і тепла.

Кольорова палітра светра - світло-рожевий, пудровий відтінок - підкреслює тон шкіри та волосся Христини, а також гармонійно поєднується з нейтральними кольорами оточення.

Фасон светра прямий, дещо оверсайз із класичним круглим вирізом, який зараз у тренді. Це надає образу сучасного силуету, не втрачаючи легкості та невимушеності.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Низ образу складають джинси світло-сірого відтінку. Широкий фасон з високою посадкою створює відчуття розслабленості й одночасно підкреслює струнку фігуру.

Особлива деталь - ґудзики замість звичної блискавки, що надає образу цікавого акценту та робить його більш оригінальним.

Образ доповнений білими кедами, які надають свіжості та динамічності, роблячи його максимально придатним для повсякденного носіння.

Христина Решетнік показала модний "лук" (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Щодо стильових акцентів Христина обрала мінімум аксесуарів: невеликі браслети на зап'ясті лише підкреслюють образ, не відволікаючи від одягу.

Колірна палітра залишається м'якою і нейтральною - нюд, світло-сірий і білий, що створює відчуття гармонії та спокою. Контраст текстур між пухнастим светром і більш грубим денімом додає образу глибини й візуальної родзинки.

Христина Решетнік демонструє концепцію "тихої розкоші" (quiet luxury) або скандинавського мінімалізму, де першочергове значення має якість матеріалів, текстура і зручність, а не яскраві деталі або брендовані аксесуари.

Христина і Григорій Решетніки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Чим доповнити "лук" як у Христини Решетнік

Пальто або тренч у нейтральних відтінках (беж, світло-сірий, пудровий) - підкреслює елегантність і пасує під светр оверсайз.

(беж, світло-сірий, пудровий) - підкреслює елегантність і пасує під светр оверсайз. Шапка з м'якої пряжі або кашеміру - світлі, пастельні тони гармонійно доповнять образ і додадуть затишку.

- світлі, пастельні тони гармонійно доповнять образ і додадуть затишку. Шарф - об'ємний або тонкий, але м'який; пастельна або нюдова палітра створює відчуття гармонії й завершеності лука.

- об'ємний або тонкий, але м'який; пастельна або нюдова палітра створює відчуття гармонії й завершеності лука. Рукавички в тон светра або верхнього одягу завершать образ і зроблять його практичним для холодної погоди.

завершать образ і зроблять його практичним для холодної погоди. Стильна сумка нейтрального кольору: біла, бежева або світло-сіра підійде для денного виходу.

Такі деталі допомагають зробити образ цілісним, стильним і комфортним, навіть у прохолодну пору року, залишаючи акцент на текстурах і простоті, як у Христини.

Решетніки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)