UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Мода 90-х повертається: Даша Квіткова показала "лук", який хочеться повторити

Даша Квіткова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська блогерка Даша Квіткова знову привернула увагу стильним образом, натхненним модою 90-х.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала Даша Квіткова

На нових фотографіях вона постала в образі, в якому поєднуються строгість і невимушеність. Цей стиль, що відсилає до моди 90-х років, демонструє її вміння експериментувати.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Блогерка обрала оверсайз-костюм сірого кольору, який складається з широких штанів і подовженого піджака з масивними плечима.

Образ на осінь 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Класичний силует розбавляють деталі, характерні для того періоду: біла сорочка, темна краватка та окуляри, що надають образу інтелектуальності.

"Лук" на осінь 2025 від Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Цей образ - ідеальне поєднання чоловічого стилю з елементами жіночності, що є характерною рисою моди 90-х. Він підкреслює впевненість та індивідуальність, але водночас має елегантний і невимушений вигляд.

Даша Квіткова показала незвичайний лук (фото: instagram.com/kvittkova)

Яку зачіску вибрала Квіткова

Зачіска блогерки в цьому образі є ключовим елементом, який доповнює стилістику 90-х і надає образу ефектності.

Об'ємні хвилі

Її світле волосся укладене в об'ємні, пишні локони. Ця зачіска створює ефект, який був дуже популярний у 90-х роках. Об'ємність досягається завдяки начосу біля коріння і легким, недбалим хвилям по всій довжині.

Квіткова показала стильний образ і зачіску (фото: instagram.com/kvittkova)

Контраст зі строгим костюмом

Пишне, "живе" волосся створює цікавий контраст зі строгим і маскулінним оверсайз-костюмом. Це поєднання надає образу динамічності та підкреслює жіночність, попри строгий крій одягу.

Така зачіска робить образ менш формальним і розслабленим.

Сміливість і невимушеність

Зачіска Даші має невимушений і сміливий вигляд, немов її волосся розвиває вітер. Це створює відчуття свободи та впевненості, характерні для моди того часу.

Вона підкреслює, що стиль 90-х - це не тільки суворі лінії, а й елементи, що надають легкість та індивідуальність.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша КвітковаМодні трендиСтиль життяТренди