Мода 90-х возвращается: Даша Квиткова показала "лук", который хочется повторить

Украинская блогерша Даша Квиткова снова привлекла внимание стильным образом, вдохновленным модой 90-х.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
На новых фотографиях она предстала в образе, в котором сочетаются строгость и непринужденность. Этот стиль, отсылающий к моде 90-х годов, демонстрирует ее умение экспериментировать.
Блогерша выбрала в оверсайз-костюм серого цвета, который состоит из широких брюк и удлиненного пиджака с массивными плечами.
Классический силуэт разбавляют детали, характерные для того периода: белая рубашка, темный галстук и очки, придающие образу интеллектуальности.
Этот образ - идеальное сочетание мужского стиля с элементами женственности, что является характерной чертой моды 90-х. Он подчеркивает уверенность и индивидуальность, но в то же время выглядит элегантно и непринужденно.
Прическа блогерши в этом образе является ключевым элементом, который дополняет стилистику 90-х и придает образу эффектности.
Объемные волны
Ее светлые волосы уложены в объемные, пышные локоны. Эта прическа создает эффект, который был очень популярен в 90-х годах. Объемность достигается благодаря начесу у корней и легким, небрежным волнам по всей длине.
Контраст со строгим костюмом
Пышные, "живые" волосы создают интересный контраст со строгим и маскулинным оверсайз-костюмом. Это сочетание придает образу динамичности и подчеркивает женственность, несмотря на строгий крой одежды.
Такая прическа делает образ менее формальным и расслабленным.
Смелость и непринужденность
Прическа Даши выглядит непринужденно и смело, словно ее волосы развивают ветер. Это создает ощущение свободы и уверенности, характерные для моды того времени.
Она подчеркивает, что стиль 90-х - это не только строгие линии, но и элементы, придающие легкость и индивидуальность.
